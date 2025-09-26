Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Kirchgemeinden in Mittelsachsen feiern Erntedankfest
Redakteur
Von Michael Brandenburg
In Berthelsdorf gibt es vom 26. bis 28. September ein dreitägiges Fest. Im Dom St. Marien zu Freiberg und in Großschirma werden Erntegaben gesammelt.

Freiberg.

Vor allem Christen feiern in diesen Tagen das Erntedankfest. Auch in Mittelsachsen finden dazu Veranstaltungen statt. Im Weißenborner Ortsteil Berthelsdorf beginnt das dreitägige Fest bereits am Freitag, 26. September, unter anderem mit dem Heben der Erntekrone. Am Samstag stehen ab 13 Uhr ein Seifenkistenrennen und weitere Angebote auf dem Programm. Mit dem Erntegottesdienst um 10.30 Uhr und einem Konzert mit dem Freiberger Bläserkreis ab 17 Uhr in der Kirche geht das Fest am Sonntag zu Ende. Im Dom St. Marien zu Freiberg findet am 28. September um 10 Uhr ein Familiengottesdienst zum Erntedank mit Kirchenmusik statt. Am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag vor dem Gottesdienst werden im Dom Erntegaben gesammelt (Foto). In Großschirma und im Ortsteil Rothenfurth sammelt die Junge Gemeinde am 27. September von 9 bis 13 Uhr Erntegaben. (mib) Foto: Eckardt Mildner

