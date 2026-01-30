MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Untergeschoss des Kita-Neubaus ist bereits fertig.
Das Untergeschoss des Kita-Neubaus ist bereits fertig. Bild: Mathias Herrmann
Das Obergeschoss soll im Frühjahr aufgesetzt werden.
Das Obergeschoss soll im Frühjahr aufgesetzt werden. Bild: Mathias Herrmann
Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel.
Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
So soll die neue Kita in Frauensteinaussehen.
So soll die neue Kita in Frauensteinaussehen. Bild: Planungsgesellschaft Phase 10
Das Untergeschoss des Kita-Neubaus ist bereits fertig.
Das Untergeschoss des Kita-Neubaus ist bereits fertig. Bild: Mathias Herrmann
Das Obergeschoss soll im Frühjahr aufgesetzt werden.
Das Obergeschoss soll im Frühjahr aufgesetzt werden. Bild: Mathias Herrmann
Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel.
Frauensteins Bürgermeister Reiner Hentschel. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
So soll die neue Kita in Frauensteinaussehen.
So soll die neue Kita in Frauensteinaussehen. Bild: Planungsgesellschaft Phase 10
Freiberg
Kita-Neubau geht voran: Frauenstein investiert trotz Geburtenknick
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während im Landkreis die Schulanfängerzahlen sinken, setzt die Stadt ein mutiges Zeichen. Mit dem Neubau der einer Kita investiert die Kommune über vier Millionen Euro in ein modernes Gebäude.

Die demografische Entwicklung im Landkreis Mittelsachsen steuert auf einen Wendepunkt zu: Die Kreis-Jahresstatistik rechnet für das Schuljahr 2030/31 mit lediglich rund 1600 Schulanfängern an den Grundschulen. Im Vergleich zum Jahr 2025 wäre das ein Rückgang um etwa 1000 Einschulungen, so die Jahresstatistik. Weniger Schulanfänger bedeutet,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
5 min.
Crowdfunding-Aktion für ein Klettergerüst: Wer hilft den Kindern der Kita „Flohkiste“ in Reichenbach?
An dieser Stelle soll einmal ein neues Kletterspielzeug der Kita „Flohkiste“ in Reichenbach stehen.
Die Kita in Reichenbach-Großschirma ist ein kleines Paradies. Doch zum größten Glück der Kinder fehlt noch ein Klettergerüst. Das alte musste abgerissen werden. Und weitere Kitas hoffen auf Hilfe.
Wieland Josch
10:30 Uhr
4 min.
Sie werben in Bayern und Baden-Württemberg auf Plakaten fürs Vogtland
Zahnarzt Jan-Philipp Kunze, Analog-Astronautin Anika Mehlis und Unternehmer Ronny Jäkel (von links) sind die Gesichter der neuen Kampagne vom Vogtlandkreis.
Mit einer neuen Kampagne will der Vogtlandkreis die Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zeigen. Drei persönliche Lebensgeschichten stehen dabei beispielhaft für berufliche Chancen.
Christian Schubert
05.01.2026
4 min.
Für kleine Schulen wird es eng: Sinkende Geburtenzahlen schlagen spätestens 2030 in Mittelsachsen durch
Für eine Klasse müssen 15 Schulanfänger zusammenkommen, in Ausnahmefällen zwölf.
In manchen Grundschulen, darunter im Erzgebirge, kommen im nächsten Jahrzehnt absehbar zu wenig Schulanfänger für eine Klasse zusammen. Die Alternativen zu Schulschließungen sind aufwendig.
Siiri Klose
10:18 Uhr
2 min.
Tennis-Drama in Melbourne: Zverev verliert gegen Alcaraz
Alexander Zverev hat das Finale bei den Australian Open verpasst.
Alexander Zverev verliert in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz muss er sich in fünf Sätzen und nach viel Drama geschlagen geben.
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel