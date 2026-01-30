Kita-Neubau geht voran: Frauenstein investiert trotz Geburtenknick

Während im Landkreis die Schulanfängerzahlen sinken, setzt die Stadt ein mutiges Zeichen. Mit dem Neubau der einer Kita investiert die Kommune über vier Millionen Euro in ein modernes Gebäude.

Die demografische Entwicklung im Landkreis Mittelsachsen steuert auf einen Wendepunkt zu: Die Kreis-Jahresstatistik rechnet für das Schuljahr 2030/31 mit lediglich rund 1600 Schulanfängern an den Grundschulen. Im Vergleich zum Jahr 2025 wäre das ein Rückgang um etwa 1000 Einschulungen, so die Jahresstatistik. Weniger Schulanfänger bedeutet,...