Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Natur- und Landschaftskunde gehören bei Fahrten auf der Blockline automatisch dazu.
Natur- und Landschaftskunde gehören bei Fahrten auf der Blockline automatisch dazu. Bild: Iris Gläser
Natur- und Landschaftskunde gehören bei Fahrten auf der Blockline automatisch dazu.
Natur- und Landschaftskunde gehören bei Fahrten auf der Blockline automatisch dazu. Bild: Iris Gläser
Freiberg
Klassenfahrten auf der Blockline
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tourismusverband Erzgebirge hat ein bewegungsreiches Fünf-Tage-Paket geschnürt. Eigene Räder sind nicht nötig.

Für die Blockline, die Mountainbikestrecke durchs Osterzgebirge, hat der Tourismusverband Erzgebirge (TVE) ein neues Angebot zusammengestellt: Schüler ab der sechsten Klasse können ab sofort Klassenfahrten an der Strecke verbringen. Zum 227,60- Euro-Paket pro Schüler gehören vier Übernachtungen in der Jugendherberge Altenberg, Vollpension,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.04.2025
4 min.
Die Blockline-Saison startet: Was die Mountainbikestrecke durchs Erzgebirge noch besser machen
Die Blockline-Strecke zwischen Cämmerswalde und Neuhermsdorf.
Erste Radfahrer wurden bereits gesichtet. Die Strecke von Mulda nach Seiffen und Altenberg wird immer bekannter - und das Angebot immer besser.
Siiri Klose
15:00 Uhr
3 min.
Freibergs Footballer erneut kalt erwischt: 0 Punkte und ein verletzter Spieler
Weiterer Rückschlag für die Phantoms: Johannes Nuglisch musste beim 0:35 in Treuen verletzt vom Feld.
Die Freiberg Phantoms haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Vogtland Rebels klar verloren. Dabei werden die Abstände immer größer. Nun folgt am 24. August das Schicksalsspiel.
Christian Kluge
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
12.07.2025
5 min.
Jetzt ´ne Limo! Drei Tipps für Imbissgelegenheiten am Wochenende im mittelsächsischen Erzgebirge
Bei Thomas Beyer im Saydaer Ortsteil Ullersdorf gibt’s Eis gegen Kasse des Vertrauens.
Wo sich Oasen mit Currywurst-, Kuchen- oder Eis-Anschluss zwischen Frauenstein und Sayda verstecken, wenn sonst nichts offen hat.
Siiri Klose
Mehr Artikel