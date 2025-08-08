Klassenfahrten auf der Blockline

Freiberg
Der Tourismusverband Erzgebirge hat ein bewegungsreiches Fünf-Tage-Paket geschnürt. Eigene Räder sind nicht nötig.
Für die Blockline, die Mountainbikestrecke durchs Osterzgebirge, hat der Tourismusverband Erzgebirge (TVE) ein neues Angebot zusammengestellt: Schüler ab der sechsten Klasse können ab sofort Klassenfahrten an der Strecke verbringen. Zum 227,60- Euro-Paket pro Schüler gehören vier Übernachtungen in der Jugendherberge Altenberg, Vollpension,...
