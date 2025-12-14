MENÜ
Drei Minuten erklang die Bergmannsglocke und läutete das Jahr der Klaubekinder ein.
Drei Minuten erklang die Bergmannsglocke und läutete das Jahr der Klaubekinder ein. Bild: Mathias Herrmann
Seit 30 Jahre gibt es die Jugendgruppe in der HFBHK mit den Klaubekindern.
Seit 30 Jahre gibt es die Jugendgruppe in der HFBHK mit den Klaubekindern. Bild: Mathias Herrmann
Klaubekind war die erste bergmännische Aufgabe und der Einstieg die die Arbeit der Bergleute.
Klaubekind war die erste bergmännische Aufgabe und der Einstieg die die Arbeit der Bergleute. Bild: Mathias Herrmann
Mit einem kleinen Bergaufzug marschierten die Klaubekinder durch Freiberg.
Mit einem kleinen Bergaufzug marschierten die Klaubekinder durch Freiberg. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Klaubekinder sind das Gewerke 2026
Von Mathias Herrmann
Mit einem kleinen Bergaufzug und der Staffelübergabe begann am Wochenende das Jahr der Klaubekinder in Freiberg.

Mit Glockenläuten und Staffelübergabe begann für die Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft das Jahr der Klaubekinder 2026. Am Wochenende wurde der Staffelstab von den Häuern, die 2025 im Mittelpunkt standen, an die Jugendgruppe der Klaubekinder auf dem übergeben.
