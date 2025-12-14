Klaubekinder sind das Gewerke 2026

Mit einem kleinen Bergaufzug und der Staffelübergabe begann am Wochenende das Jahr der Klaubekinder in Freiberg.

Mit Glockenläuten und Staffelübergabe begann für die Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft das Jahr der Klaubekinder 2026. Am Wochenende wurde der Staffelstab von den Häuern, die 2025 im Mittelpunkt standen, an die Jugendgruppe der Klaubekinder auf dem übergeben.