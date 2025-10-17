Kleine Bahnen, große Leidenschaft: Modelleisenbahn-Börse in Helbigsdorf

Im Gasthof Helbigsdorf surren die kleinen Bahnen: Zur 7. Modellbahnbörse treffen sich am Sonntag Händler, Sammler und Familien.

Kleine Bahnen surren, eine Gartenbahn rollt: Die siebte Modellbahnbörse findet am Sonntag, 10 bis 14 Uhr, im Gasthof Helbigsdorf statt. „Wir freuen uns auf zahlreiche Händler, Sammler und Familien“, sagt Katrin Weigold vom Ortsverein „Drei weiße Birken“. Angeboten werden Modelle und Zubehör in N, TT und H0; auch Beratung zur...