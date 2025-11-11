Kleinwaltersdorf: Mit Videokunst wird Dresdner Malerin Irena Rüther-Rabinowicz vorgestellt

In Bild und Ton wird am Sonntag in der Kirche Kleinwaltersdorf das Leben und die Werke der jüdischen Künstlerin präsentiert.

Kleinwaltersdorf.

Mit einem audiovisuellen Abend wird am Sonntag ab 17 Uhr in der Kleinwaltersdorfer Kirche das Leben und Werk einer bemerkenswerten Frau vorgestellt. Irena Rüther-Rabinowicz wurde 1919 als eine der ersten Frauen an der Kunstakademie Dresden immatrikuliert. Als jüdische Künstlerin entging sie dem Tod durch das NS-Regime im Zweiten Weltkrieg nur knapp und wurde mit ihrem damaligen Mann mit einem Ausstellungsverbot belegt. Am Sonntag, 16. November geben Anna Quitzke (Sprecherin), Günter Heinz und Andre Bartetzki (Musik) und Jo Siamon Salich (Video Projektion) Einblicke in das Leben und in das Werk von Rüther-Rabinowicz. Der Eintritt kostet 12 Euro und 8 Euro ermäßigt. (kru)