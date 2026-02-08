Kommentar zu den Windrädern bei Reinsberg: Gegen die eigene Ohnmacht

Selbst bei stark polarisierenden Themen wie der Windkraft muss man sachlich bleiben. In Reinsberg zeigt sich viel Wille zum Dialog. Das muss so bleiben, findet Redakteur Wieland Josch.

Das Thema Windkraftanlagen polarisiert, keine Frage. Dass eine klamme Gemeinde wie Reinsberg die finanziellen Vorteile nicht ohne Weiteres ignorieren kann, verwundert nicht, selbst wenn dafür eine prägende Veränderung der Landschaft und weitere Nachteile wie Lärm oder Schattenschlag in Kauf genommen werden müssten. Verständlich aber ebenso,... Das Thema Windkraftanlagen polarisiert, keine Frage. Dass eine klamme Gemeinde wie Reinsberg die finanziellen Vorteile nicht ohne Weiteres ignorieren kann, verwundert nicht, selbst wenn dafür eine prägende Veränderung der Landschaft und weitere Nachteile wie Lärm oder Schattenschlag in Kauf genommen werden müssten. Verständlich aber ebenso,...