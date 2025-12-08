Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg.
Das Bahnhofsgebäude in Freiberg. Bild: Wieland Josch
Meinung
Freiberg
Kommentar zum Bahnhof in Freiberg: Tiefer Graben zwischen Rathaus und Landratsamt
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zukunft des Bahnhofsgebäudes ist offen, wieder einmal. Die Debatte im Stadtrat zeigte einen Konflikt zwischen den Beteiligten. Das ist bedauerlich, findet Reporter Wieland Josch.

Es muss ein eigenartiges Gefühl für Sven Krüger gewesen sein. Als neuer Landrat von Mittelsachsen musste er, der ehemalige Freiberger Oberbürgermeister, im Stadtrat Antworten geben zu seinem früheren Lieblingsprojekt, dem Bahnhofsgebäude, das er als Landrat nun völlig anders, aus Sicht des Landkreises, beurteilen muss. Der Rückzug als...
