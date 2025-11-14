Kommentar zum Einspruch bei der Freiberger OB-Wahl: Wahlsieg – und ein Schatten

Freiberg
Kommentar zum Einspruch gegen die Freiberger-OB-Wahl: Sieger Philipp Preißler kann die Amtskette noch nicht übernehmen. Nun ist der Rechtsstaat gefordert.
Philipp Preißler hat die OB-Wahl klar gewonnen – doch ins Amt kann er nicht. Ein Einspruch liegt vor, die Rechtsaufsicht prüft. Wer ihn eingereicht hat und mit welcher Begründung, wird nicht benannt. Genau diese Unklarheit sorgt für Unruhe: Es steht ein Vorwurf im Raum, den niemand öffentlich ausspricht, der aber Fragen aufwirft.
