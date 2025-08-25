Kommentar zum Heimatfest in Rechenberg-Bienenmühle: Es sind die Dorffeste, die die Gesellschaft zusammenhalten

Der kleine erzgebirgische Doppelort wuchs am Wochenende über sich hinaus. Warum solche Ereignisse besonders zusammenschmieden.

Was für ein Fest: Die acht Jahre Vorbereitung haben sich für Rechenberg-Bienenmühle wirklich ausgezahlt: Das kleine Rechenberg-Bienenmühle empfing täglich in etwa so viele Gäste wie Einwohner. Misstöne, Enttäuschungen, gar Prügeleien oder Unfälle? Fehlanzeige. Die Festbesucher waren tiefenentspannt - sicher auch, weil jeder mindestens...