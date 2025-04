Kommentar zum neuen Feuerwehrfahrzeug für die Felix Schoeller Werksfeuerwehr Weißenborn: Ein Zeichen für den Standort?

Im Februar die Ankündigung des Stellenabbaus - jetzt ein neues Feuerwehrfahrzeug. Wie sicher kann man beim Papierhersteller sein?

Es ist noch keine zwei Monate her, da versetzte eine Ankündigung die Mitarbeiter des Papierherstellers Felix Schoeller am Standort Weißenborn in große Unruhe: 148 Stellen von rund 700 sollen gestrichen werden. Nachvollziehbar, dass nicht wenige zu denken begannen, dass daraus noch mehr werden könnten, vielleicht sogar der ganze Standort...