Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe

Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.

Philipp Preißler ist am Ziel. Der 40-Jährige übernimmt die Verantwortung für die mittelsächsische Kreisstadt. Eine Stadt, deren Haushalt enger wird und in der große Projekte wie der Bahnhofsum- oder Museumsausbau viel Kraft kosten. Freiberg wünscht sich Kontinuität, Sicherung von Wohlstand und Wirtschaft, aber auch Offenheit – gerade... Philipp Preißler ist am Ziel. Der 40-Jährige übernimmt die Verantwortung für die mittelsächsische Kreisstadt. Eine Stadt, deren Haushalt enger wird und in der große Projekte wie der Bahnhofsum- oder Museumsausbau viel Kraft kosten. Freiberg wünscht sich Kontinuität, Sicherung von Wohlstand und Wirtschaft, aber auch Offenheit – gerade...