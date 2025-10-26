Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Meinung
Freiberg
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.

Philipp Preißler ist am Ziel. Der 40-Jährige übernimmt die Verantwortung für die mittelsächsische Kreisstadt. Eine Stadt, deren Haushalt enger wird und in der große Projekte wie der Bahnhofsum- oder Museumsausbau viel Kraft kosten. Freiberg wünscht sich Kontinuität, Sicherung von Wohlstand und Wirtschaft, aber auch Offenheit – gerade...
26.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Philipp Preißler setzt sich durch
Wahlparty von Philipp Preißler in Halsbach: Nach dem vorläufigen Ergebnis holte er 45,96 Prozent der Stimmen.
Freiberg hat gewählt: Im zweiten Wahlgang legte Philipp Preißler nochmals zu. Wie will er die Stadt führen? Und wo sieht er seine Prioritäten? Eine Zusammenfassung vom Wahlabend.
Grit Baldauf, Wieland Josch
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
27.10.2025
4 min.
Preißlers Siegeszug bei der OB-Wahl: Alle 37 Wahllokale für sich gewonnen
Wahlaufsteller mit OB Kandidat Philipp Preißler an der Merbachstraße in Richtung Kreuzung Leipziger Straße in Freiberg.
Mit deutlichem Vorsprung entscheidet Philipp Preißler die OB-Wahl in Freiberg für sich. Dafür fielen zwei Hochburgen in sich zusammen. Eine Analyse der OB-Wahl 2025.
Cornelia Schönberg, Ronny Schilder
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel