Kommentar zur nächsten Runde der OB-Wahl in Freiberg: Drei Männer, eine Stadt – und offene Baustellen

Bis zum zweiten Wahlgang haben die drei Kandidaten gut drei Wochen Zeit, mit Konzepten für die drängenden Fragen in Freiberg zu überzeugen.

Drei Namen stehen für den zweiten Wahlgang fest: Philipp Preißler, Christian Pudack und Jens Uhlemann – die drei mit den besten Ergebnissen im ersten Wahlgang. Damit geht das Rennen um das Rathaus in die entscheidende Phase.