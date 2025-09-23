Kopfschuss und Fadenkreuz: Drohungen gegen OB-Kandidaten in Freiberg

Freiberg
Das Beschmieren und Zerstören von Wahlplakaten ist laut Polizei kein neues Phänomen. Vor der anstehenden OB-Wahl ist in der Silberstadt aber ein neuer Tiefpunkt erreicht worden.
„Solidarität mit Christian Pudack – gegen rechte Einschüchterung und Vandalismus“ ist eine gemeinsame Erklärung der Stadtratsfraktionen von Linken, Grünen, SPD und „Freiberg für alle“ überschrieben, die am Dienstag verbreitet worden ist. Pudack kandidiert für die vier Organisationen bei der Oberbürgermeisterwahl in Freiberg am...
