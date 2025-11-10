Küche für alle: Vereine laden zu geselligem Abend in Freiberg

Freiberg
Vegetarische Speisen von nah und fern gibt es am Mittwoch im Bunten Haus auf dem Wasserberg. An wen richtet sich das Angebot?
Die Vereine „Freiberg grenzenlos“ und „Agenda 21“ laden am Mittwochabend zur „Küche für Alle“, bekannt als Küfa, ins Bunte Haus auf dem Wasserberg, Tschaikowskistraße 57a ein. Wie die Veranstalter mitteilen, wird es vegetarische Speisen von nah und fern geben, darunter Salate, Herzhaftes und Süßes. Beginn ist 18 Uhr. Herzlich...
