Kurfürst August als Gärtner: Freiberger Museum lädt zu Vortrag ein

Freiberg
Eine Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden referiert im Stadt- und Bergbaumuseum am 21. August um 19 Uhr beim nächsten After-Work-Donnerstag.
„Kurfürst August als Gärtner“ ist Thema des zweiten Vortrags im Begleitprogramm zur aktuellen Sonderausstellung „Plötzlich Kurfürst! August aus Freiberg“ im Stadt- und Bergbaumuseum. Dr. Christine Nagel, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, beleuchtet am Donnerstag, 21. August, 19 Uhr die vielseitige...
