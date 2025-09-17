Kurfürstin Anna wartet auf ihre Maus: Wann kehrt die Mini-Plastik nach Freiberg zurück?

Freiberg
Die Figur Kurfürstin Anna am beliebten Freiberger Silberweg bekommt bald ihr fehlendes Detail wieder.
Die gestohlene Maus-Plastik an der Freiberger Silberweg-Figur Kurfürstin Anna wird bald ersetzt. Das bestätigte Anja Fiedler, Leiterin des Amtes Kultur-Stadt-Marketing. Die Stadt erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelte, fand jedoch keine Hinweise auf Tatverdächtige. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft Chemnitz laut einer Sprecherin das...
