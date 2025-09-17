Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Maus vor der Kurfürstin Anna am Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wurde im Juni gestohlen.
Die Maus vor der Kurfürstin Anna am Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wurde im Juni gestohlen. Bild: Mildner
Die Maus vor der Kurfürstin Anna am Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wurde im Juni gestohlen.
Die Maus vor der Kurfürstin Anna am Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg wurde im Juni gestohlen. Bild: Mildner
Freiberg
Kurfürstin Anna wartet auf ihre Maus: Wann kehrt die Mini-Plastik nach Freiberg zurück?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Figur Kurfürstin Anna am beliebten Freiberger Silberweg bekommt bald ihr fehlendes Detail wieder.

Die gestohlene Maus-Plastik an der Freiberger Silberweg-Figur Kurfürstin Anna wird bald ersetzt. Das bestätigte Anja Fiedler, Leiterin des Amtes Kultur-Stadt-Marketing. Die Stadt erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelte, fand jedoch keine Hinweise auf Tatverdächtige. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft Chemnitz laut einer Sprecherin das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
05.07.2025
1 min.
Kurfürstin ohne Maus – Stadt Freiberg prüft Ersatz für beschädigtes Kunstwerk
Die Maus von Kurfürstin Anna vor dem Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg ist verschwunden.
Nach dem Diebstahl prüft die Stadt Freiberg, ob die gestohlene Maus ersetzt werden kann. Die Künstlerin und Bürger reagieren mit Unverständnis.
Heike Hubricht
01.07.2025
2 min.
Die Sache mit der Maus – Polizei ermittelt zu Diebstahl in Freiberg
Die neugierige Maus vor der Figur der Kurfürstin Anna am Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg.
Die Skulptur einer neugierigen Maus, Teil eines Kunstwerks des Silberwegs vor dem Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg, wurde gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Was ist bislang bekannt?
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel