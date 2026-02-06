Kurt aus Striegistal verblüfft die Nation - und fünf weitere gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Striegistal jubelt, Oederan schlemmt und Eppendorf investiert sein Geld besonders klug: Das sind sechs der besten Nachrichten diese Woche, handverlesen von der „Freien Presse“.

Wenn das nicht die beste Nachricht der Woche ist! Kurt (9) aus Striegistal hat in der jüngsten Folge der TV-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume das Kennzeichen-Duell gegen TV-Entertainer Sebastian Pufpaff gewonnen. Der Viertklässler konnte in 90 Sekunden 33 erfragten Kennzeichen die richtige Stadt oder den...