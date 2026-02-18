MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche ereignete sich im Oktober in Sayda.
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche ereignete sich im Oktober in Sayda. Bild: André März/Archiv
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche ereignete sich im Oktober in Sayda.
Ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche ereignete sich im Oktober in Sayda. Bild: André März/Archiv
Freiberg
Kutschunfall in Sayda: So steht es um die Ermittlungen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende Oktober 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 212 zwischen Sayda und Niederseiffenbach. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Pferd musste erlöst werden.

Knapp vier Monate ist es her, dass Ende Oktober 2025 eine Kutschfahrt in Sayda mit einem schweren Verkehrsunfall endete. 19 Gäste waren mit zwei Kutschen auf der S 212 zwischen Niederseiffenbach und Sayda unterwegs, als ihnen gegen 18.10 Uhr ein Pkw Honda entgegenkam und frontal mit einer der Kutschen, in der sieben Personen saßen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
31.10.2025
2 min.
Kutschunfall bei Sayda: Organisation Peta fordert Kutschverbot in Mittelsachsen
Nach dem schweren Kutschenunfall in Sayda fordert Peta ein Kutschverbot in Mittelsachsen.
Nach dem Kutschunfall nahe Sayda, bei dem ein Pferd getötet und fünf Menschen verletzt wurden, verlangt die Organisation Peta ein Verbot von Pferdekutschen – mindestens auf Staats- und Landstraßen.
Heike Hubricht
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
10.11.2025
3 min.
Kutschenunfall in Sayda: Was sagt die Polizei?
Am 27. Oktober kam es bei Sayda zu einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche.
Vor zwei Wochen ist in Sayda ein Auto mit einer Pferdekutsche kollidiert. Der Unfall löste große Betroffenheit aus. Wie steht es um die Ermittlungen? Und: Gibt es weiterhin Kutschfahrten in Sayda?
Cornelia Schönberg
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
Mehr Artikel