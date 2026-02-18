Kutschunfall in Sayda: So steht es um die Ermittlungen

Freiberg
Ende Oktober 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der S 212 zwischen Sayda und Niederseiffenbach. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Pferd musste erlöst werden.
Knapp vier Monate ist es her, dass Ende Oktober 2025 eine Kutschfahrt in Sayda mit einem schweren Verkehrsunfall endete. 19 Gäste waren mit zwei Kutschen auf der S 212 zwischen Niederseiffenbach und Sayda unterwegs, als ihnen gegen 18.10 Uhr ein Pkw Honda entgegenkam und frontal mit einer der Kutschen, in der sieben Personen saßen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.