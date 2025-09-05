Landkreis Mittelsachsen zieht sich als Mieter zurück: Was wird aus dem Bahnhof Freiberg?

Seit Jahren wird an dem millionenschweren Prestige-Objekt Bahnhof Freiberg saniert. Nun wurde bekannt, dass sich ein wichtiger potenzieller Mieter zurückzieht. Warum?

Die Zukunft des Freiberger Bahnhofsgebäudes ist offener denn je. Das zumindest lässt eine öffentliche Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion an die Stadtverwaltung Freiberg erkennen. Stadtrat Alexander Geißler teilt in einer dazugehörigen Information mit, dass die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Landkreis zur Vermietung mehrerer...