Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer zieht in den Bahnhof Freiberg ein? Die Frage ist offener denn je.
Wer zieht in den Bahnhof Freiberg ein? Die Frage ist offener denn je. Bild: Wieland Josch
Wer zieht in den Bahnhof Freiberg ein? Die Frage ist offener denn je.
Wer zieht in den Bahnhof Freiberg ein? Die Frage ist offener denn je. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Landkreis Mittelsachsen zieht sich als Mieter zurück: Was wird aus dem Bahnhof Freiberg?
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahren wird an dem millionenschweren Prestige-Objekt Bahnhof Freiberg saniert. Nun wurde bekannt, dass sich ein wichtiger potenzieller Mieter zurückzieht. Warum?

Die Zukunft des Freiberger Bahnhofsgebäudes ist offener denn je. Das zumindest lässt eine öffentliche Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion an die Stadtverwaltung Freiberg erkennen. Stadtrat Alexander Geißler teilt in einer dazugehörigen Information mit, dass die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Landkreis zur Vermietung mehrerer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
3 min.
Eine ganz besondere Trauung in Freiberg: Wenn ein Landrat die Hochzeitsrede hält
Sven Krüger (l.) hielt die Hochzeitsrede für Anja Schmidt und Sven Gemeinhardt.
Zwei Jahre lang konnte Sven Krüger, als er noch Oberbürgermeister von Freiberg war, Ehen schließen. Nun als Landrat ist das nicht mehr möglich. Er sorgte dennoch für einen besonderen Moment.
Wieland Josch
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
28.08.2025
4 min.
Fragen an Kandidaten zur OB-Wahl in Freiberg: Wie nennen Sie die Stadt, Herr Pudack?
Christian Pudack, OB-Kandidat eines Parteien- und Gruppenbündnisses, auf dem Försterberg im Freiberger Stadtteil Lößnitz.
Für unseren Fragebogen zur Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg treffen wir uns mit den Kandidaten an ihren Lieblingsorten. Christian Pudack schlug den Försterberg vor. Hier findet er Entspannung.
Wieland Josch
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel