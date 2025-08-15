Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Landrat Krüger begrüßt neue Rektorin: Neue Impulse für den Wissenschaftsstandort Mittelsachsen gesucht

Freiberg
Landrat Krüger begrüßt neue Rektorin: Neue Impulse für den Wissenschaftsstandort Mittelsachsen gesucht
Von Manuel Niemann
Landrat Sven Krüger und Prof. Dr. Jutta Emes trafen sich zu einem zukunftsweisenden Gespräch. Die Stärkung des Wissenschaftsstandortes stand im Fokus.

Landrat Sven Krüger (parteilos) empfing diese Woche die neue Rektorin der TU Bergakademie Freiberg, Prof. Dr. Jutta Emes, im Landratsamt zum Kennlerngespräch. Beide betonten die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Landkreis - etwa beim Gründungsnetzwerk Saxeed oder der Betreuung internationaler Studierender.
