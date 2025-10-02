Landwirtschaft im Erzgebirge hautnah: „Tag des offenen Hofes“ in Sayda

Die Veranstaltung in Sayda soll Menschen und Landwirtschaft zusammenbringen.

Der „Tag des offenen Hofes“ steht wieder vor der Tür: Nächster Veranstaltungsort ist Sayda. Dort richtet die Agrargenossenschaft Sayda eG auf der Festwiese an der Dorfstraße diesen Tag am Sonntag, 5. Oktober aus. Die Veranstaltungsreihe bietet Besuchern einen einzigartigen Einblick in die vielfältige und leistungsstarke sächsische...