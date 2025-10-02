Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Mähdrescher bringt in diesem Herbst die Ernte ein. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Ein Mähdrescher bringt in diesem Herbst die Ernte ein. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Freiberg
Landwirtschaft im Erzgebirge hautnah: „Tag des offenen Hofes“ in Sayda
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Die Veranstaltung in Sayda soll Menschen und Landwirtschaft zusammenbringen.

Der „Tag des offenen Hofes“ steht wieder vor der Tür: Nächster Veranstaltungsort ist Sayda. Dort richtet die Agrargenossenschaft Sayda eG auf der Festwiese an der Dorfstraße diesen Tag am Sonntag, 5. Oktober aus. Die Veranstaltungsreihe bietet Besuchern einen einzigartigen Einblick in die vielfältige und leistungsstarke sächsische...
