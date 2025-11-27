Lebendiger Adventskalender in Mulda: Musik, Gastgeber und Programm bis zum 23. Dezember

Freiberg
Im erzgebirgischen Mulda lädt der Lebendige Adventskalender in der Vorweihnachtszeit zu musikalischen Begegnungen ein – gestaltet von Vereinen, Musikern sowie Gastgebern im Ort.
Der Lebendige Adventskalender in Mulda startet am 1. Dezember zum vierten Mal. Traditionell beginnt die vorweihnachtliche Veranstaltungsreihe an der Brettmühle Mulda. An dem historischen Sägewerk werden die Berglandmusikanten aus Olbernhau den musikalischen Reigen eröffnen. Bis zum 23. Dezember können sich Einwohner und Gäste täglich von 18...
