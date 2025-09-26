Lehrer-Abordnungen: Protest von Reinsberger Eltern bringt ersten Erfolg

Mit einer Demo vor der Grundschule zur Grabentour ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen mobil gemacht worden.

Sie sei von der Resonanz überwältigt, strahlte Laura Hoyer am Freitagnachmittag. Die Mutter eines Drittklässlers hatte zu einer Demo vor der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen aufgerufen. Rund 70 Kinder, Mütter und Väter hatten sich eingefunden, um gegen die Abordnung von Lehrern an andere Schulen zu protestieren.