Leidenschaft statt PS-Protzerei: Mitsubishi-Fans erobern Zethau

An diesem Wochenende treffen sich Mitsubishi-Fans mit ihren Autos in familiärem Rahmen in Zethau bei Mulda, um über Motoren und Tuning zu sprechen.

Es ist nicht die Jagd nach Geschwindigkeiten oder Leistung, die die Mitsubishi Freunde Mittelsachsen bei ihrem 13. Mitsubishi-Treffen in Zethau bei Mulda antreibt. Vielmehr geht es ihnen um die Leidenschaft für die japanische Automarke, um „Benzingespräche" am Lagerfeuer und den Austausch über die Technik. Rund 100 Fahrzeuge der Automarke,...