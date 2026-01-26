„Letzte Tage Lodz“: Liederzyklus am 27. Januar im Freiberger Theater

Freiberg
Zum Holocaust-Gedenktag bringt das Mittelsächsische Theater den Liederzyklus „Letzte Tage Lodz“ auf die Bühne. Es geht um einen Vater und seine Tochter, die sich 1945 im Ghetto Lodz versteckten.
Der Liederzyklus „Letzte Tage Lodz“ ist am Dienstag, 27. Januar, im Freiberger Theater zum internationalen Holocaust-Gedenktag zu erleben. Komponist Juheon Han schrieb das Werk 2018, die Texte stammen von Markus Gille, Mitglied des Opernchors des Mittelsächsischen Theaters. 2025 kam eine Erzählerperspektive hinzu.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.