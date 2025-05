Lichtenberg: 28-Jähriger baut mit 1,2 Promille Unfall

Ein 28-jähriger Fahrer verliert seinen Führerschein nach einem Unfall auf nasser Fahrbahn bei Lichtenberg.

Die Polizei hat einem 28-Jährigen in der Nacht zum Sonntag den Führerschein abgenommen. Der Mann war gegen 0.15 Uhr in Lichtenberg auf der S 209 in Richtung Mulda unterwegs, als sein Auto laut Polizei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und auf der Gegenfahrbahn in ein Auto krachte, das daraufhin in den Graben geschleudert wurde....