Liebesgeschichte im Dreivierteltakt: Cynthia und Armin aus Freiberg tanzen erneut beim Semperopernball 2026

Cynthia Berger und Armin Hübner aus Freiberg stehen nächstes Jahr erneut auf dem Parkett der Semperoper – obwohl sie schon 2024 dabei waren. Ihre Geschichte begann vor zehn Jahren in der Tanzschule.

