Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 1. Türchen ist geöffnet.

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich über einen Apotheken-Gutschein?

Freiberg. Heute wird das 1. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 1886, 1896 und 4157 (je ein ALCO-Gutschein von ALCO Möbel GmbH Wohnzentrum über 50 Euro), 4292, 1867 und 3765 (je ein Apotheken-Gutschein von der Agricola Apotheke Wasserberg über 25 Euro), 1858 (ein Bobritzschtalgalloways-Gutschein von Bobritzschtalgalloway Haupt GbR über 50 Euro), 951 (ein Restaurant-Gutschein von Ha Mi/Kando über 50 Euro), 1884 (ein iPad vom Lions Club), 3267 und 3260 (je ein Theater-Gutschein von Mittelsächsisches Theater und Philharmonie gGmbH über 30 Euro), 4725 (ein Gutschein von Orthopädie und Rehatechnik Dresden GmbH über 50 Euro), 1812 (ein PS-Lotterie-Los von der Sparkasse Mittelsachsen über 60 Euro), 2202 (ein kleiner Engel von Wendt & Kühn KG). Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern.

Wer zu den Beschenkten gehört, kann seinen Preis gegen Vorlage des Lions-Adventskalenders in der Firma Phase 10, Borngasse 4, 09599 Freiberg zu folgenden Zeiten abholen: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 15 Uhr (zwischen 23.12.2025 und 2.1.2026 geschlossen). Gewinne, die nicht bis zum 31. Januar 2026 abgeholt sind, verfallen.