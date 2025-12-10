Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 10. Türchen ist geöffnet

Freiberg
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
Heute wird das 10. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 4737, 4380 (je ein Gutschein von der Agricola Apotheke Wasserberg über 25 Euro), 3474, 4341, 3573 (je eine Flasche Schneider & Berger Würze von HFS Getränke GmbH Niederlassung Freiberg), 3719, 3733, 4273 (je...
