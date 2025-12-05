Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
So sieht der Adventskalender der Lions aus.
So sieht der Adventskalender der Lions aus. Bild: Albrecht Holländer/Lions Club
Freiberg
Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 5. Türchen ist geöffnet
Von FP
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Folgende Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 865 (Gutschein von Baumschulen und Gartenbau GmbH Freiberg über 15 Euro), 2700 (Bergstadt-Kalender von Bergstadtspaziergang.de c/o Albrecht Holländer Artworks), 1558 (Gutschein von Bergstadtspaziergang.de c/o Albrecht Holländer Artworks über 25 Euro), 1917, 3856,...
