Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 5. Türchen ist geöffnet

Freiberg
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
Folgende Gewinnnummern wurden für einen guten Zweck mit dem Lions-Club gezogen: 865 (Gutschein von Baumschulen und Gartenbau GmbH Freiberg über 15 Euro), 2700 (Bergstadt-Kalender von Bergstadtspaziergang.de c/o Albrecht Holländer Artworks), 1558 (Gutschein von Bergstadtspaziergang.de c/o Albrecht Holländer Artworks über 25 Euro), 1917, 3856,...
