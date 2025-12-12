Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 12. Türchen ist geöffnet

Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?

Heute wird das 12. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 2977 (ein Gutschein von Baumschulen und Gartenbau GmbH Freiberg über 15 Euro), 3460 (ein Bergstadt-Kalender von Bergstadtspaziergang.de c/o Albrecht Holländer Artworks), 3385 (ein Gutschein von...