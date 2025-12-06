Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 6. und 7. Türchen ist geöffnet

Freiberg
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
Heute wird das 6. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 1807 (Gutschein von Bobritzschtalgalloway Haupt GbR über 50 Euro), 1657, 634 (STIHL-Gutschein Elektro-Service Arnold über 50 Euro), 35 (Gutschein von Goldschmiede Gerlach & Berger über 250 Euro), 1824, 2599,...
