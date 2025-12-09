Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 9. Türchen ist geöffnet

Freiberg
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
Heute wird das 9. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 4755 und 2262 (je ein Gutschein von der Bäckerei Möbius GmbH & Co. KG über 30 Euro), 4042 und 803 (je ein Gutschein von der elektro union Freiberg GmbH über 50 Euro), 3979 (ein Restaurant-Gutschein vom...
