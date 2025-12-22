Lions-Adventskalender in Freiberg: Das 22. Türchen ist geöffnet

Freiberg
Ein kleines Los, ein großer Gewinn: Wer freut sich heute über einen Gutschein?
Heute wird das 22. Türchen im Adventskalender für einen guten Zweck mit dem Lions-Club geöffnet. Folgende Gewinnnummern wurden gezogen: 4869 (ein Gutschein von Bäckerei Kästner GmbH & Co. KG über 30 Euro), 1065, 3512 (je ein Gutschein von Bäckerei Möbius GmbH & Co. KG über 30 Euro), 856 (ein STIHL-Gutscheine von Elektro-Service Arnold...
