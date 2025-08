Lkw-Unfall bei Wilsdruff sorgt für Behinderungen auf A 4

In Richtung Dresden sind am Mittwochnachmittag zwei Lkws zusammengestoßen. Was bislang bekannt ist.

Am Mittwochnachmittag sind auf der Autobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Wilsdruff zwei Lkw kollidiert. Nach ersten Angaben waren an dem Unfall, der sich gegen 14.10 Uhr ereignet hat, zwei Sattelzüge vom Typ Mercedes-Benz sowie Iveco beteiligt. Beide stießen seitlich zusammen. Dabei wurden der Dieseltank und das Fahrerhaus des Iveco...