Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Mach’ mal Pause: Neuer Rastplatz an der Davidschachthalde in Freiberg
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Davidschachthalde wird zum Highlight für Wanderer, die den Blick über die Montanregion schweifen lassen möchten.

Einen neuen Rastplatz mit guter Aussicht finden Freiberger und Gäste nun auf der Davidschachthalde am Fuchsmühlenweg in Freiberg. Die neue Sitzgruppe ergänzt die Infotafeln des Geoparks Sachsens Mitte, der innerhalb des familienfreundlichen Rundwanderweges „Schachthüpfen“ liegt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
27.08.2025
2 min.
Zu Besuch bei Spezialisten: Was den Wirtschaftsminister beim Sondermaschinenbauer in Freiberg beeindruckt
Vom Eisen zur Faser: Die Pama in Freiberg entwickelt heute hochpräzise Anlagen für die Herstellung von Spezialpapieren und Vliesstoffen.
Cornelia Schönberg
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
26.09.2025
1 min.
Kirchgemeinden in Mittelsachsen feiern Erntedankfest
In Berthelsdorf gibt es vom 26. bis 28. September ein dreitägiges Fest. Im Dom St. Marien zu Freiberg und in Großschirma werden Erntegaben gesammelt.
Michael Brandenburg
Mehr Artikel