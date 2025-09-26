Mach’ mal Pause: Neuer Rastplatz an der Davidschachthalde in Freiberg

Die Davidschachthalde wird zum Highlight für Wanderer, die den Blick über die Montanregion schweifen lassen möchten.

Einen neuen Rastplatz mit guter Aussicht finden Freiberger und Gäste nun auf der Davidschachthalde am Fuchsmühlenweg in Freiberg. Die neue Sitzgruppe ergänzt die Infotafeln des Geoparks Sachsens Mitte, der innerhalb des familienfreundlichen Rundwanderweges „Schachthüpfen" liegt.