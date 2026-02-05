Männliche Gardetänzer: Karnevalsverein Neuhausen feiert einzigartige Faschingstradition

Freiberg
Woanders sind sie kaum zu finden: Im Karnevalsverein Neuhausen ist der Gardetanz auch Männersache. Was die Karnevalsbesucher erwartet und warum männliche Gardetänzer in Neuhausen Tradition sind.
Das gibt es nur im Karnevalsvereines Neuhausen: Eine Funkengarde, in der genauso viele Mädchen wie Jungs tanzen. „Wir sind weit und breit die einzige Funkengarde, in der Jungs mitmachen“, sagt Vorstandmitglied Jana Neuber und zeigt auf ihren Sohn Eddie und dessen Freund Nevio. Beide sind erst seit einigen Wochen dabei und mit ihren 15 und 16...
