Bilder vom Faschingsauftakt 2024: Nevio Scholz mit Annika Müller. Bild: Nicky Gläser/Verein
Bilder vom Faschingsauftakt 2024: Nevio Scholz mit Annika Müller. Bild: Nicky Gläser/Verein
Freiberg
Männliche Gardetänzer: Karnevalsverein Neuhausen feiert einzigartige Faschingstradition
Von Karlheinz Schlegel
Woanders sind sie kaum zu finden: Im Karnevalsverein Neuhausen ist der Gardetanz auch Männersache. Was die Karnevalsbesucher erwartet und warum männliche Gardetänzer in Neuhausen Tradition sind.

Das gibt es nur im Karnevalsvereines Neuhausen: Eine Funkengarde, in der genauso viele Mädchen wie Jungs tanzen. „Wir sind weit und breit die einzige Funkengarde, in der Jungs mitmachen“, sagt Vorstandmitglied Jana Neuber und zeigt auf ihren Sohn Eddie und dessen Freund Nevio. Beide sind erst seit einigen Wochen dabei und mit ihren 15 und 16...
