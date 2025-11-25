Märchenumzug und Kinderlachen: Die ersten Bilder zum Start des Freiberger Christmarkts

Freiberg
Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt.
Märchenumzug, Baumanzünden, Pyramidenanschieben, Weihnachtsmarkt und Engel – der Freiberger Christmarkt hat begonnen. Rund 270 Mädchen und Jungen ortsansässiger Kindergärten zogen am Dienstag beim Festzug von der Peterstraße zum Obermarkt.
