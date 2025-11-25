Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Mathias Herrmann
Bild: Mathias Herrmann
 9 Bilder
Freiberg
Märchenumzug und Kinderlachen: Die ersten Bilder zum Start des Freiberger Christmarkts
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt.

Märchenumzug, Baumanzünden, Pyramidenanschieben, Weihnachtsmarkt und Engel – der Freiberger Christmarkt hat begonnen. Rund 270 Mädchen und Jungen ortsansässiger Kindergärten zogen am Dienstag beim Festzug von der Peterstraße zum Obermarkt.
