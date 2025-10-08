Marius (7) würde sich so gern bedanken: Freiberger Glückswürmchen-Zauberfee gesucht

Bei einem Spaziergang mit seinen Großeltern hat der junge Freiberger zwei Glückswürmchen gefunden. Liebe Glücksfee, wer bist du? Bitte melde dich.

Marius aus Freiberg ist sieben Jahre alt und verbringt gern Zeit mit seinen Großeltern. Beim Spaziergang auf der Entdeckerspur in Freiberg hat er kürzlich zwei Glückswürmchen gefunden. „Er hat sich so gefreut!“, erzählt seine Oma Gisela Schurig der „Freien Presse“. „Er hat übers ganze Gesicht gestrahlt. Wir wollen uns gern bei der...