Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Gisela Schurig
Bild: Gisela Schurig
Freiberg
Marius (7) würde sich so gern bedanken: Freiberger Glückswürmchen-Zauberfee gesucht
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Spaziergang mit seinen Großeltern hat der junge Freiberger zwei Glückswürmchen gefunden. Liebe Glücksfee, wer bist du? Bitte melde dich.

Marius aus Freiberg ist sieben Jahre alt und verbringt gern Zeit mit seinen Großeltern. Beim Spaziergang auf der Entdeckerspur in Freiberg hat er kürzlich zwei Glückswürmchen gefunden. „Er hat sich so gefreut!“, erzählt seine Oma Gisela Schurig der „Freien Presse“. „Er hat übers ganze Gesicht gestrahlt. Wir wollen uns gern bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
2 min.
Anonymer Zauber: Wer verteilt Glückswürmchen in Freiberg?
Seit Wochen tauchen kleine Glückswürmchen in Freiberg auf. Wer steckt dahinter?
Seit mehreren Wochen tauchen kleine Glückswürmchen in Freiberg auf. Wer hängt sie auf und warum? Und wer hat schon eins gefunden?
Cornelia Schönberg
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
28.08.2025
4 min.
Mit Videotipp: Glückswürmchen in Freiberg - Das steckt dahinter
Ein Glückswürmchen mit Glücksspruch, hergestellt und geschrieben von Jenny Uhlig aus Oberschöna.
Am Friedhofszaun sind Glückswürmchen aufgetaucht. In Flöha gab es sie auch schon. Die „Freie Presse“ hat eine Frau getroffen, die Glückswürmchen häkelt. Ist sie die anonyme Glücksfee?
Cornelia Schönberg
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel