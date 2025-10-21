Marko Martin liest in Universitätsbibliothek in Freiberg

Der preisgekrönte Autor spricht dabei über den Freiheitsbegriff.

Der in Burgstädt geborene Journalist und Autor Marko Martin liest am Mittwoch, 29. Oktober, ab 19 Uhr, in der Universitätsbibliothek der TU Bergakademie Freiberg aus seinem neuen Sachbuch „Freiheitsaufgaben“, in dem er seine Vorstellung einer verantwortlichen und unbequemen Freiheit skizziert. Martins Rede „Von fortgesetzten deutschen...