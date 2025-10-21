Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin.
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin. Bild: Anke Illing / Verlag Klett-Cotta
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin.
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin. Bild: Anke Illing / Verlag Klett-Cotta
Freiberg
Marko Martin liest in Universitätsbibliothek in Freiberg
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der preisgekrönte Autor spricht dabei über den Freiheitsbegriff.

Der in Burgstädt geborene Journalist und Autor Marko Martin liest am Mittwoch, 29. Oktober, ab 19 Uhr, in der Universitätsbibliothek der TU Bergakademie Freiberg aus seinem neuen Sachbuch „Freiheitsaufgaben“, in dem er seine Vorstellung einer verantwortlichen und unbequemen Freiheit skizziert. Martins Rede „Von fortgesetzten deutschen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
04.10.2025
4 min.
Gegenwartsliterat mit Biss – Marko Martin erhält erzgebirgischen Literaturpreis
Marko Martin (v.l.), Laudator Utz Rachowski und Reiner Kunze bei der Preisverleihung im erzgebirgischen Oelsnitz
Der in Burgstädt geborene streitbare Schriftsteller Marko Martin hat in diesem Jahr den Reiner-Kunze-Preis bekommen – eine gute Wahl in schlechten Zeiten.
Matthias Zwarg
08.09.2025
2 min.
Diskussion in Plauen: Wer übernimmt Verantwortung für Freiheit und Demokratie?
Der in Burgstädt geborene Autor Marko Martin ist am Dienstag in Plauen.
„Freiheitsaufgaben“ heißt das Buch von Marko Martin. Am Dienstagabend kann man in Plauen mit ihm diskutieren, was darunter zu verstehen ist.
Uwe Selbmann
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
Mehr Artikel