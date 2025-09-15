Martin Seltmann: Schiedsrichter bei der OB-Wahl in Freiberg

Freiberg
Übergangs-OB Martin Seltmann hat die Wahldebatte mit Interesse verfolgt. Wäre er nicht der Kandidat schlechthin? Was er selbst dazu sagt und an welchem Punkt er gern auf die Bühne gesprungen wäre.
Er war einer der rund 200 Gäste im Städtischen Festsaal, die am Donnerstagabend die Wahldebatte der „Freien Presse“ mit den fünf OB-Kandidaten verfolgt haben: Martin Seltmann, Übergangsoberbürgermeister bis es ein bestätigtes Wahlergebnis gibt. Weil er zur Zeit die Amtsgeschäfte in der Stadtverwaltung führt, wurde er an dem Abend als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.