Freibergs Bürgermeister besuchte die Wahldebatte der „Freien Presse“ im Städtischen Festsaal.
Freibergs Bürgermeister besuchte die Wahldebatte der „Freien Presse“ im Städtischen Festsaal. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Martin Seltmann: Schiedsrichter bei der OB-Wahl in Freiberg
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Übergangs-OB Martin Seltmann hat die Wahldebatte mit Interesse verfolgt. Wäre er nicht der Kandidat schlechthin? Was er selbst dazu sagt und an welchem Punkt er gern auf die Bühne gesprungen wäre.

Er war einer der rund 200 Gäste im Städtischen Festsaal, die am Donnerstagabend die Wahldebatte der „Freien Presse“ mit den fünf OB-Kandidaten verfolgt haben: Martin Seltmann, Übergangsoberbürgermeister bis es ein bestätigtes Wahlergebnis gibt. Weil er zur Zeit die Amtsgeschäfte in der Stadtverwaltung führt, wurde er an dem Abend als...
