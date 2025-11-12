Mehr als 100 Mitwirkende: „Ein deutsches Requiem“ erklingt im Freiberger Dom

Freiberg
Ein musikalisches Meisterwerk im grauen November: Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ im Freiberger Dom verspricht am Samstag Trost und Hoffnung.
Ein musikalischer Höhepunkt im Spätherbst: Im Freiberger Dom St. Marien erklingt am Samstag, dem 15. November, ab 17 Uhr mit Johannes Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ ein musikalisches Meisterwerk der Romantik. „Ein deutsches Requiem ist keine Totenmesse, sondern ein Werk des Trostes für die Lebenden“, heißt es dazu in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.