Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Freiberger Domchor (Leitung: Clemens Lucke) probt für Brahms‘ Requiem in der Alten Mensa.
Der Freiberger Domchor (Leitung: Clemens Lucke) probt für Brahms‘ Requiem in der Alten Mensa. Bild: E. Mildner
Der Freiberger Domchor (Leitung: Clemens Lucke) probt für Brahms‘ Requiem in der Alten Mensa.
Der Freiberger Domchor (Leitung: Clemens Lucke) probt für Brahms‘ Requiem in der Alten Mensa. Bild: E. Mildner
Freiberg
Mehr als 100 Mitwirkende: „Ein deutsches Requiem“ erklingt im Freiberger Dom
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein musikalisches Meisterwerk im grauen November: Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ im Freiberger Dom verspricht am Samstag Trost und Hoffnung.

Ein musikalischer Höhepunkt im Spätherbst: Im Freiberger Dom St. Marien erklingt am Samstag, dem 15. November, ab 17 Uhr mit Johannes Brahms‘ „Ein deutsches Requiem“ ein musikalisches Meisterwerk der Romantik. „Ein deutsches Requiem ist keine Totenmesse, sondern ein Werk des Trostes für die Lebenden“, heißt es dazu in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
2 min.
Reformationstag im Freiberger Dom: Besonderer Gottesdienst nach Luthers „Deutscher Messe“ mit Dialogpredigt
Über 400 Gläubige erlebten am 31. Oktober in Freiberg die Liturgie nach Luther, Domchorklang und eine Dialogpredigt von Pfarrern Wiegand und Geilhufe.
Eckardt Mildner, Heike Hubricht
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
14:00 Uhr
2 min.
Spendenaktion für die Domsanierung: Historische Eisentruhe im Freiberger Dom präsentiert
Fördervereinschef Torsten Lange an der Spendenbox für die Sanierung des Freiberger Doms.
Im Freiberger Dom erstrahlt eine Truhe von 1640 in neuem Glanz. Dank des Domfördervereins wird sie zur Spendentruhe.
Eckardt Mildner, Heike Hubricht
Mehr Artikel