  • Mittelsachsen
  • Freiberg
  Mehr als eine gute Geste: Siebenlehner Gaststätte spendiert Schnitzelbrötchen für Einsatzkräfte bei Hausbrand

Wirtin Tina Ischner und Tochter Bianca verköstigten am Mittwoch die Einsatzkräfte in Siebenlehn.
Wirtin Tina Ischner und Tochter Bianca verköstigten am Mittwoch die Einsatzkräfte in Siebenlehn.
Schnitzelbrötchen aus der Gaststätte Am Sportplatz Siebenlehn für die Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag.
Schnitzelbrötchen aus der Gaststätte Am Sportplatz Siebenlehn für die Einsatzkräfte in der Nacht zum Donnerstag.
So einen Gutschein spendiert die Gaststätte „Am Sportplatz“ der Siebenlehner Feuerwehr für jeden Einsatz.
So einen Gutschein spendiert die Gaststätte „Am Sportplatz" der Siebenlehner Feuerwehr für jeden Einsatz.
Freiberg
Mehr als eine gute Geste: Siebenlehner Gaststätte spendiert Schnitzelbrötchen für Einsatzkräfte bei Hausbrand
Von Heike Hubricht
Eine Sirene, ein Brand und eine spontane Entscheidung: Tina und Bianca Ischner aus Siebenlehn sehen am Mittwochabend die Rauchsäule und handeln sofort. Für die Feuerwehr ist es eine besondere Nacht.

Mehr als eine gute Geste: Beim Brand eines Wohnhauses in Siebenlehn in der Nacht zum Donnerstag ist Hilfe nicht nur von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gekommen. Gastwirtin Tina Ischner und ihre Tochter Bianca von der Gaststätte „Am Sportplatz“ versorgten die Einsatzkräfte mit Schnitzelbrötchen. Auch Nachbarn brachten Verpflegung.
