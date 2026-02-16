Mehr als eine gute Geste: Siebenlehner Gaststätte spendiert Schnitzelbrötchen für Einsatzkräfte bei Hausbrand

Eine Sirene, ein Brand und eine spontane Entscheidung: Tina und Bianca Ischner aus Siebenlehn sehen am Mittwochabend die Rauchsäule und handeln sofort. Für die Feuerwehr ist es eine besondere Nacht.

Mehr als eine gute Geste: Beim Brand eines Wohnhauses in Siebenlehn in der Nacht zum Donnerstag ist Hilfe nicht nur von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gekommen. Gastwirtin Tina Ischner und ihre Tochter Bianca von der Gaststätte „Am Sportplatz" versorgten die Einsatzkräfte mit Schnitzelbrötchen. Auch Nachbarn brachten Verpflegung.