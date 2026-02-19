MENÜ
Nach dem Dachstuhlbrand am 11. Februar in Siebenlehn ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.
Nach dem Dachstuhlbrand am 11. Februar in Siebenlehn ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.
Freiberg
Hausbrand in Siebenlehn: Polizei hat eine heiße Spur
Redakteur
Von Heike Hubricht
Nach dem Dachstuhlbrand am 11. Februar am Siebenlehner Markt laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wo sind die beiden Bewohnerinnen untergekommen?

Nach dem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses am Siebenlehner Markt am 11. Februar ermittelt die Polizei derzeit wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Demnach gibt es eine heiße Spur. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt...
