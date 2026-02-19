Hausbrand in Siebenlehn: Polizei hat eine heiße Spur

Freiberg
Nach dem Dachstuhlbrand am 11. Februar am Siebenlehner Markt laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wo sind die beiden Bewohnerinnen untergekommen?
Nach dem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses am Siebenlehner Markt am 11. Februar ermittelt die Polizei derzeit wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag auf Nachfrage der „Freien Presse“ mit. Demnach gibt es eine heiße Spur. Ein Tatverdächtiger konnte ermittelt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.