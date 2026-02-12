MENÜ
Das Dach eines Wohnhauses am Markt in Siebenlehn ging am Mittwoch kurz nach 23 Uhr in Flammen auf.
Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften gab es in der Nacht zum Donnerstag wegen eines Brandes in Siebenlehn.
Ein Dachstuhlbrand ereignete sich am Mittwoch gegen 23 Uhr in Siebenlehn.
Update
Freiberg
Hausdach in Siebenlehn geht in Flammen auf – Drei Bewohner und ein Hund gerettet
Von Heike Hubricht, Roland Halkasch
Bei dem Brand eines Wohnhauses am Markt in Siebenlehn waren in der Nacht zum Donnerstag 130 Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei hat zur Brandursache ermittelt.

Ein Dachstuhlbrand hat in der Nacht zum Donnerstag in Siebenlehn einen Großeinsatz von Feuerwehrleuten und anderen Rettungskräften ausgelöst. Am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr war ein Wohnhaus am Markt lichterloh in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die drei zu diesem Zeitpunkt anwesenden...
Erschienen am: 12.02.2026 | 06:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
