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Catrin Liebig (r.) übernahm 2019 das Cafe Flora in Mulda von Kornelia Kahsnitz.
Catrin Liebig (r.) übernahm 2019 das Cafe Flora in Mulda von Kornelia Kahsnitz. Foto: Wieland Josch
Catrin Liebig (r.) übernahm 2019 das Cafe Flora in Mulda von Kornelia Kahsnitz.
Catrin Liebig (r.) übernahm 2019 das Cafe Flora in Mulda von Kornelia Kahsnitz. Foto: Wieland Josch
Freiberg
Mehr als Eis und Kuchen: Das Café Flora in Mulda im Erzgebirge genießt legendären Ruf
Redakteur
Von Wieland Josch
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Eines der wenigen Cafés, die es südlich von Freiberg noch gibt, steht in Mulda. Doch auch hier hat man umdenken müssen, denn nur mit Kaffee und Kuchen funktioniert das Geschäft nicht mehr.

Das Café Flora im Herzen von Mulda genießt längst einen fast schon legendären Ruf. Und das hat mehrere Gründe. Einer davon ist mit Sicherheit, dass man sich hier wohl fühlt. Das Ambiente ist gemütlich und besonders der Wintergarten wird von den Gästen gerne genutzt. Neben den Tischen stehen hier auch mehrere Pflanzen. „Einige davon seit...
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