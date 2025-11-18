Meilenstein in Cämmerswalde: Glocken aus dem Kirchturm gehoben

Freiberg
Seit 2017 schweigt die größte Glocke der Dorfkirche. Nun wird das gesamte Geläut erneuert. Welche Rolle spielt die über 500 Jahre alte Marienglocke?
Bei der Sanierung des Geläuts der Dorfkirche in Cämmerswalde ist ein Meilenstein geschafft. Die drei Glocken sind aus dem Turm gehoben worden. „Der Aktion gehen umfangreiche Planungen und Vorbereitungen voraus“, erklärt Steve Wagner von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Kreuztanne bei Sayda. Ziel sei es, das derzeitige Geläut, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.