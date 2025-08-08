Meißner Ring in Freiberg: Verkehr rollt wieder

Freiberg
Auf der Verbindungsstraße zwischen B 101 und B 173 war eine Woche lang gearbeitet worden.
Der Meißner Ring in Freiberg ist zwischen der Winkler- und der Halsbrücker Straße am Freitagnachmittag wieder für den Verkehr freigeben worden. Der Abschnitt war seit Montagmorgen gesperrt gewesen. Als Begründung hatte die Stadtverwaltung auf Veränderungen der Fahrbahnmarkierungen verwiesen. So sind jetzt die Radfahr-Schutzstreifen...
