Mentale Stärke: „Lauf für seelische Gesundheit“ zieht über 70 Teilnehmer nach Großschirma

Bewegung fördert die Gesundheit – das nahmen über 70 Läufer zum Anlass, beim „Lauf für seelische Gesundheit“ in Großschirma an den Start zu gehen.

Bewegung fördert die Gesundheit – aus diesem Grund war der „Lauf für seelische Gesundheit" am Donnerstag im Sportpark Großschirma ein Besuchermagnet. Bei der neunten Auflage des Sportereignisses gingen mehr als 70 Läuferinnen und Läufer an den Start. Eröffnet wurde die Sportveranstaltung vom Döbelner Oberbürgermeister Sven...